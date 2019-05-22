В Одесской области иностранца ограбили при попытке продать авто

Иорданец договорился о встрече с потенциальным покупателем его автомобиля Volkswagen в городе Раздельная.

Во время встречи потенциальный покупатель напал на владельца автомобиля с ножом, связал его и, посадив в автомобиль, вывез за пределы города и выбросил на обочине дороги. Сам злоумышленник уехал на угнанном авто в неизвестном направлении.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, в Черниговской области мужчину ограбили в гостиничном номере.