На Одещині іноземця пограбували під час спроби продати авто

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Громадянин Йорданії став жертвою грабіжника, коли спробував продати автомобіль. Подія сталася в Одеській області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Йорданець домовився про зустріч з потенційним покупцем його автомобіля Volkswagen у місті Роздільна.

Під час зустрічі потенційний покупець напав на власника автомобіля з ножем, зв’язав його та, посадивши в автомобіль, вивіз за межі міста та викинув на узбіччі дороги. Сам зловмисник поїхав на викраденому авто у невідомому напрямку.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Нагадаємо, на Чернігівщині чоловіка пограбували у готельному номері.

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