На Одещині іноземця пограбували під час спроби продати авто
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Громадянин Йорданії став жертвою грабіжника, коли спробував продати автомобіль. Подія сталася в Одеській області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Йорданець домовився про зустріч з потенційним покупцем його автомобіля Volkswagen у місті Роздільна.
Під час зустрічі потенційний покупець напав на власника автомобіля з ножем, зв’язав його та, посадивши в автомобіль, вивіз за межі міста та викинув на узбіччі дороги. Сам зловмисник поїхав на викраденому авто у невідомому напрямку.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Нагадаємо, на Чернігівщині чоловіка пограбували у готельному номері.