В Одесской области экстренные отключения после ракетной атаки рф могут длиться несколько дней - ДТЭК

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«Оккупанты повредили энергоинфраструктуру Одесской области. Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики уже работают над стабилизацией ситуации.

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская армия сегодня снова обстреляла объекты энергетики в попытке создать системный сбой в энергосистеме Украины, есть попадания и аварийные отключения, самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.