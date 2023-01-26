В Одесской области экстренные отключения после ракетной атаки рф могут длиться несколько дней - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Одесской области экстренные отключения света могут длиться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.
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«Оккупанты повредили энергоинфраструктуру Одесской области. Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продолжаться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики уже работают над стабилизацией ситуации.
Дополнение
Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что российская армия сегодня снова обстреляла объекты энергетики в попытке создать системный сбой в энергосистеме Украины, есть попадания и аварийные отключения, самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.