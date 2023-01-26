На Одещині екстрені відключення після ракетної атаки рф можуть тривати декілька днів - ДТЕК

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«Окупанти пошкодили енергоінфраструктуру Одещини. Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над стабілізацією ситуації.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що російська армія сьогодні знову обстріляла об’єкти енергетики у спробі створити системний збій в енергосистемі України, є влучання і аварійні відключення, найскладніша ситуація наразі в Київській, Одеській та Вінницькій областях.