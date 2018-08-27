В Одесской области девочка-подросток покончила с собой
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 августа. УНН. Вчера несовершеннолетнюю девушку нашли повешенной в Одесской области. Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя Одесской ОГА Артем Поланский, передает УНН.
"В 2003 году опеку над Габриелой назначили бабушки. Но что-то пошло не так. Несколько раз Габриела была в приюте, потом попала в наш Детский дом в результате юридической ошибки, ведь опека с бабушки не была снята. В прошлом году опять вернули бабушке", - написал Поланский.
По его словам, полтора месяца назад избитую и беременную Габриелу привезли опять в приют. Девочку и ее бабушку избил 29-летний сожитель. А вчера девочку нашли повешенной.
В полиции УНН сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК с пометкой "самоубийство". По факту смерти ребенка проводится расследование.
Напомним, в Днепре мужчина в свой день рождения выпрыгнул из окна седьмого этажа.