У Дніпрі чоловік у свій день народження вистрибнув із сьомого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху будинку. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Дніпропетровської області.
Так, інцидент стався вчора на проспекті Александра Поля. Коли поліцейські прибули на місце пригоди, вони побачили, що чоловік лежав на землі без ознак життя.
"Чоловік 23.08.1964 року народження вистрибнув з балкона сьомого поверху. Поліцейськими була викликана карета швидкої допомоги. Також намагалися надати першу медичну допомогу. Крім того, на місце події викликали СОГ (слідчо-оперативну групу, - ред.)", - зазначили в поліції.
Як розповіли діти загиблого, у чоловіка раніше була спроба скоїти самогубство. Також стало відомо, що він працював водіїєм-охоронцем в охоронній фірмі.
Нагадаємо, у Житомирі чоловік вистрибнув з шостого поверху обласної лікарні.