В Днепре мужчина в свой день рождения выпрыгнул с седьмого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Днепре мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа дома. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области.
Так, инцидент произошел вчера на проспекте Александра Поля. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели, что мужчина лежал на земле без признаков жизни.
"Мужчина 23.08.1964 года рождения выпрыгнул с балкона седьмого этажа. Полицейскими была вызвана карета скорой помощи. Также пытались оказать первую медицинскую помощь. Кроме того, на место происшествия вызвали СОГ (следственно-оперативную группу, - ред.)", - отметили в полиции.
Как рассказали дети погибшего, у мужчины ранее была попытка совершить самоубийство. Также стало известно, что он работал водиием-охранником в охранной фирме.
Напомним, в Житомире мужчина выпрыгнул с шестого этажа областной больницы.