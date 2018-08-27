На Одещині дівчинка-підліток наклала на себе руки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вчора неповнолітню дівчину знайшли повішаною в Одеській області. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник голови Одеської ОДА Артем Поланський, передає УНН.
"У 2003 році опіку над Габріелою призначили бабусі. Але щось пішло не так. Кілька разів Габріела була в притулку, потім потрапила в наш Дитячий будинок у результаті юридичної помилки, адже опіка з бабусі не була знята. У минулому році знову повернули бабусі", - написав Поланський.
За його словами, півтора місяця тому побиту і вагітну Габріелу привезли знову до притулку. Дівчинку та її бабусю побив 29-річний співмешканець. А вчора дівчинку знайшли повішаною.
У поліції УНН повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 ККУ із поміткою "самогубство". Наразі за фактом смерті дитини проводиться розслідування.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік у свій день народження вистрибнув з вікна сьомого поверху.