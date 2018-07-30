В Одесской области мужчина украл из ветаптеки доильный аппарат
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 июля. УНН. В Подольске продавец из ветеринарной аптеки сообщила, что из помещения исчез доильный аппарат стоимостью 2200 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
Неподалеку от места преступления правоохранители обнаружили мужчину, который нес большую картонную коробку. Полицейские останови гражданина и поинтересовались ее содержимым. Оказалось, 39-летний местный житель, который живет на соседней улице, нес домой похищенное устройство.
"Злоумышленник признался, что пока продавщица обслуживала других людей, он воспользовался случаем и вынес товар из магазина. Использовать устройство по назначению правонарушитель не собирался, он хотел продать его или сдать в пункт приема металлолома", - отметили в полиции.
Правонарушитель был доставлен в Подольский отдел полиции для проведения следственных действий. Вещественное доказательство вернули потерпевшей, а мужчина получил сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в городе Ирпень Киевской области мужчина украл из магазина два мешка кошачьего корма.