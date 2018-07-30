На Одещині чоловік вкрав з ветаптеки доїльний апарат

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ОДЕСА-КИЇВ. 30 липня. УНН. У Подільську продавчиня з ветеринарної аптеки повідомила, що з приміщення зник доїльний апарат вартістю 2 200 гривень. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.

Неподалік місця злочину правоохоронці виявили чоловіка, який ніс велику картонну коробку. Поліцейські зупини громадянина і поцікавилися її вмістом. Виявилося, 39-річний місцевий житель, що мешкає на сусідній вулиці, ніс додому викрадений пристрій.

"Зловмисник зізнався, що поки продавчиня обслуговувала інших покупців, він скористався нагодою і виніс товар із магазину. Використовувати пристрій за призначенням правопорушник не збирався, він хотів продати його або здати на пункт прийму металобрухту", - зазначили у поліції.

Правопорушника доставили в Подільський відділ поліції для проведення слідчих дій. Речовий доказ повернули потерпілій, а чоловік отримав повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) КК України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у місті Ірпінь, що на Київщині, чоловік вкрав з магазину два мішки котячого корму

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