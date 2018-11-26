В Одесской области без вести пропали двое подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Одесской области бесследно исчезло двое подростков. Об этом УНН сообщили правоохранительные органы.
Вчера в Одесской области начато досудебное расследование по п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины по факту исчезновения двух детей 2005 года рождения. Дети ушли из дома и не вернулись.
Правоохранители подчеркнули, что раньше дети место жительства не оставляли.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников с Сумской области.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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