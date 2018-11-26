На Одещині безвісти зникли двоє підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Одеській області безвісти зникло двоє підлітків. Про це УНН повідомили правоохоронні органи.
Вчора в Одеській області розпочато досудове розслідування за п.2 ч.2 ст. 115 КК України за фактом зникнення двох дітей 2005 року народження. Діти пішли з дому та не повернулися.
Правоохоронці підкреслили, що раніше діти місце проживання не залишали.
Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.
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