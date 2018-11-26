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На Одещині безвісти зникли двоє підлітків

На Одещині безвісти зникли двоє підлітків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Одеській області безвісти зникло двоє підлітків. Про це УНН повідомили правоохоронні органи.

Вчора в Одеській області розпочато досудове розслідування за п.2 ч.2 ст. 115 КК України за фактом зникнення двох дітей 2005 року народження. Діти пішли з дому та не повернулися.

Правоохоронці підкреслили, що раніше діти місце проживання не залишали.

Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження. 

Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.

На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко розповіла, коли в Україні створять комісію з питань зниклих безвісти

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