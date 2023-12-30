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На Николаевщине ПВО сбила вражеский беспилотник

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 07:05  •  21681 просмотра

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Российские обстрелы в Николаевской области повредили жилые дома; о жертвах не сообщается; ПВО сбила российский беспилотник.

В течение 29 декабря российские войска наносили удары по территории Николаевской области, в результате чего чего повреждены частные дома. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.  

Детали

В течение 29 декабря в 10:25, 11:30, 15:03, 16:11 артиллерийские удары со стороны рф зафиксировали по окрестностям и селу Солончаки Куцурубской громады.

Также в 11:00 враг произвел пуск беспилотного летательного аппарата неустановленного типа со сбросом осколочных боеприпасов. Пострадавших нет

говорится в сообщении ОВА.

В 12:21 и 13:59 военные российской армии атаковали акваторию Очаковской общины.

В 20:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены частные дома. Пострадавших нет

отметили в ОВА.

Кроме того, над Николаевщиной силы ПВО сбили один ударный беспилотник армии РФ типа "Shahed-131/136".

Николаев ночью подвергся вражескому ракетному удару - ОВА19 октябрь 2023, 04:29 • 3070252 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
На Миколаївщині ППО збила ворожий безпілотник
Air defense system shoots down enemy drone in Mykolaiv region
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