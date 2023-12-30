На Николаевщине ПВО сбила вражеский беспилотник

В течение 29 декабря российские войска наносили удары по территории Николаевской области, в результате чего чего повреждены частные дома. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В течение 29 декабря в 10:25, 11:30, 15:03, 16:11 артиллерийские удары со стороны рф зафиксировали по окрестностям и селу Солончаки Куцурубской громады.

Также в 11:00 враг произвел пуск беспилотного летательного аппарата неустановленного типа со сбросом осколочных боеприпасов. Пострадавших нет говорится в сообщении ОВА.

В 12:21 и 13:59 военные российской армии атаковали акваторию Очаковской общины.

В 20:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены частные дома. Пострадавших нет отметили в ОВА.

Кроме того, над Николаевщиной силы ПВО сбили один ударный беспилотник армии РФ типа "Shahed-131/136".

Николаев ночью подвергся вражескому ракетному удару - ОВА