На Николаевщине ПВО сбила вражеский беспилотник
Киев • УНН
Российские обстрелы в Николаевской области повредили жилые дома; о жертвах не сообщается; ПВО сбила российский беспилотник.
В течение 29 декабря российские войска наносили удары по территории Николаевской области, в результате чего чего повреждены частные дома. Раненых и погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
В течение 29 декабря в 10:25, 11:30, 15:03, 16:11 артиллерийские удары со стороны рф зафиксировали по окрестностям и селу Солончаки Куцурубской громады.
Также в 11:00 враг произвел пуск беспилотного летательного аппарата неустановленного типа со сбросом осколочных боеприпасов. Пострадавших нет
В 12:21 и 13:59 военные российской армии атаковали акваторию Очаковской общины.
В 20:30 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены частные дома. Пострадавших нет
Кроме того, над Николаевщиной силы ПВО сбили один ударный беспилотник армии РФ типа "Shahed-131/136".
Николаев ночью подвергся вражескому ракетному удару - ОВА19 октябрь 2023, 04:29 • 3070252 просмотра
На Николаевщине ПВО сбила вражеский беспилотник
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