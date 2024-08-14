В Николаевской области ночью уничтожили "шахед", повреждены два дома
Киев • УНН
Ночью на Николаевщине ПВО уничтожила один БПЛА типа 'Shahed-136/131'. Обломками повреждены два частных дома в Баштанском районе, пострадавших нет. Других обстрелов в области не зафиксировано.
В Николаевской области ночью уничтожили один вражеский ударный дрон типа Shahed. Из-за обломков повреждены два частных дома, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
В ночь на 14 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БПЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы в Баштанском районе обломками повреждены два частных дома. Пострадавших нет
В целом на территории области обстрелов не зафиксировано.
У небі над Україною вночі знищили 17 з 23 ворожих "шахедів", армія рф атакувала двома ракетами14 августа 2024, 05:56 • 21714 просмотров