На Николаевщине ночью уничтожили 5 "шахедов", под атакой FPV-дронов оказалась одна из общин
Киев • УНН
В ночь на 20 августа на Николаевщине сбито 5 вражеских «шахедов». 19 августа FPV-дроны четыре раза атаковали Куцурубскую общину, вызвав пожар за пределами населенного пункта.
В Николаевской области в ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны сбили пять вражеских «шахедов». За прошедшие сутки, 19 августа, враг четыре раза ударил FPV-дронами по Куцурубской громаде, в результате чего возник пожар на открытой территории за пределами населенного пункта. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Ким, передает УНН.
В ночь на 20 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено пять БпЛА типа «Shahed-136/131»
Также, по словам Кима, вчера, 19 августа, в 09:55, 10:12, 10:42 и 19:53 враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате применения одного из них, возник пожар на открытой территории за пределами населенного пункта, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.
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