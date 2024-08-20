На Николаевщине ночью уничтожили 5 "шахедов", под атакой FPV-дронов оказалась одна из общин

В Николаевской области в ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны сбили пять вражеских «шахедов». За прошедшие сутки, 19 августа, враг четыре раза ударил FPV-дронами по Куцурубской громаде, в результате чего возник пожар на открытой территории за пределами населенного пункта. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 20 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено пять БпЛА типа «Shahed-136/131» - написал Ким в Telegram.

Также, по словам Кима, вчера, 19 августа, в 09:55, 10:12, 10:42 и 19:53 враг атаковал FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате применения одного из них, возник пожар на открытой территории за пределами населенного пункта, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

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