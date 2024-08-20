В Херсонской области ночью уничтожили два "шахеда", из-за атак рф ранены 4 человека

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов, попав в дома, образовательное учреждение. В результате вражеских атак ранены 4 человека, в том числе ребенок. ПВО ночью уничтожила в регионе 2 вражеских дрона, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения, из них - 1 ребенок - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Бургунка, Белозерка, Благовещенское, Томина Балка, Красный Маяк, Понятовка, Первомайское, Приозерное, Садовое, Камышаны, Михайловка, Ольговка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 17 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136" - указал Прокудин.

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