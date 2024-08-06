В Николаевской области ночью сбито 13 вражеских дронов типа "Shahed". За прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Вознесенскому и Николаевскому районам. Повреждены здания амбулатории, базы отдыха, частная собственность, возникли пожары. Об этом сообщил во вторник председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

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"В ночь на 6 августа силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 13 БпЛА типа "Shahed-136/131", - написал Ким в Telegram.

По его словам, в Вознесенском районе вчера, 5 августа, в 15:32 и 15:50 враг нанес ракетные удары за пределами населенного пункта района. Пострадавших нет.

В Николаевском районе, по данным Кима, вчера, 5 августа, около 16:16 врагом осуществлен ракетный удар по открытому участку за пределами населенного пункта района. "В результате действия взрывной волны повреждены окна амбулатории общей практики семейной медицины и двух домовладений. Также возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

Вечером, 5 августа, в 19:18, как отметил председатель ОВА, враг атаковал FPV-дроном Куцурубскую общину. Пострадавших нет.

"Ночью, 6 августа, ориентировочно в 02:55 враг атаковал Очаковскую и Коблевскую громады БпЛА типа "Shahed 131/136", в результате боевой работы и падения обломков возникло три пожара на открытых территориях, которые были оперативно ликвидированы пожарными. Кроме того, в Очаковской громаде повреждены три частных домовладения, а в Коблевской громаде обломки упали за пределами территории базы отдыха, в результате чего взрывной волной повреждены окна подсобного помещения и здания базы отдыха. Пострадавших нет", - отметил Ким.

У небі над Україною вночі збито 4 з 6 ракет та 15 із 16 "шахедів"