На Николаевщине ночью сбили 8 "шахедов", обломки упали на открытой территории

В Николаевской области силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 8 БпЛА типа "Shahed 131/136", обломки дронов упали на открытой территории, обошлось без пострадавших. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 11 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 8 БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в соцсетях.

По его словам, во время боевой работы сил противовоздушной обороны, обломки сбитых БпЛА типа "Shahed-131/136" упали на открытой территории. Пострадавших нет.

Также Ким сообщил, что в 03:05 враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской громады. Никто не пострадал.

Дополнение

В ночь на 11 апреля армия рф запустила по Украине более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. россияне целились именно по объектам критической инфраструктуры.