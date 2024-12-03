На мосту Патона в Киеве затруднено движение из-за ДТП
Киев • УНН
На мосту Патона в Киеве произошло ДТП, осложнившее движение транспорта в направлении бульвара Николая Михновского. Патрульная полиция контролирует ситуацию, но водителей просят избегать этого маршрута.
В Киеве из-за ДТП на мосту Патона временно затруднено движение транспорта в направлении бульвара Николая Михновского. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Поэтому водителей просят учесть эту ситуацию при планировании своих маршрутов и избегать указанного направления, или минимизировать время в пути. Ситуация на мосту находится под контролем правоохранителей, но задержки могут сохраняться.
Из-за непогоды в Киеве стало больше ДТП9 янв. 2023, 07:51 • 437381 просмотр