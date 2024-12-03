На мосту Патона в Киеве затруднено движение из-за ДТП

В Киеве из-за ДТП на мосту Патона временно затруднено движение транспорта в направлении бульвара Николая Михновского. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

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Поэтому водителей просят учесть эту ситуацию при планировании своих маршрутов и избегать указанного направления, или минимизировать время в пути. Ситуация на мосту находится под контролем правоохранителей, но задержки могут сохраняться.

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