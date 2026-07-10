На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дронов
Киев • УНН
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после ночной атаки беспилотников. Завод, который обеспечивал треть топлива столицы РФ, ранее уже подвергался ударам в июне.
На Московском НПЗ в Капотне снова фиксируют возгорание после налета беспилотников на москву, сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который дважды подвергался атакам беспилотников в июне, в пятницу снова загорелся. С завода мощностью 14 миллионов тонн в год, который обеспечивал около трети потребления топлива в столице рф, поднимается густой черный дым, сообщает The Moscow Times.
Ночью москву атаковали как минимум 14 беспилотников, сообщал мэр сергей собянин. По его словам, все они были сбиты.
НПЗ "Газпром нефти" в Капотне, выпускающий в год 3 млн тонн бензина и столько же дизельного топлива, подвергался атакам 16 и 18 июня, после чего остановил производство. На заводе, по словам источников Reuters, были повреждены обе установки первичной переработки нефти. Их ремонт может затянуться до 2027 года, говорили собеседники агентства.
Всего, по данным минобороны рф, российская ПВО "уничтожила" 376 БПЛА. Под удары попали в том числе Ильский НПЗ в Краснодарском крае, портовый терминал ООО "Курганнефтепродукт" в Таганроге, нефтебаза в Азове и "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ), выпускающий прицелы и тепловизоры для ракет, самолетов и брони.
Также мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ пишет, что "фиксируем пожар в районе Нижнекамского НПЗ". Детали уточняются.
Напомним
25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение России к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника.
Кроме того, Украина имеет техническую возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.