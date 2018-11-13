На момент увольнения Продан задекларировал 7 квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывший временно исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан перед увольнением задекларировал две квартиры в Киеве и Виннице, а также гараж. Соответствующие данные размещены в его декларации из-за увольнения опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В частности, М.Продан задекларировал 2 собственные квартиры и гараж, а также 3 квартиры и гараж жены. Кроме того, в декларации указаны две квартиры его дочери.
Также, в декларации указано, что он вместе с женой владеют двумя наручными часами из белого и желтого золота и является кольцо с белого золота с бриллиантом.
Добавим, что согласно электронной декларации, на правах аренды семья М.Продана, вместе с ним, пользуются автомобилями Mercedes-Benz GLE 350d (2017 год), два Toyota Land-Cruiser 200 (2017 и 2008 года), Lexus LS600h (2017 ). Кроме того, Продан внес в декларацию автомобиль Toyota Camry (2015 года - другое право пользования).
Среди доходов, полученных в электронной декларации, бывший временно исполняющий обязанности председателя ГФС указал 350782 заработной платы, полученной по основному месту работы, 875000 жены - доход от занятия предпринимательской деятельностью.
Стоит отметить, что семья проданных в 2018 году, на момент указанный в декларации (8 сентября 2018) сохраняла наличными 824000 гривен, 63000 долларов и 27800 евро.
На банковских счетах Продана хранилось 460 854 гривен, а у жены - 329 032 гривен и 192 тысяч (активы в драгоценных (банковских) металлах).
Напомним, в 2016 году М. Продан, находясь на должностях в ГФС получил 154 504 грн. Его жена от занятия предпринимательской деятельности в прошлом году получила более 1253000 грн дохода, а также более 43,4 тыс. грн процентов.
Как сообщал УНН, специальная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу проданное с требованием явиться к следователю.
Добавим, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство , фигурантом которого является и.о. Государственной фискальной службы Мирослав Продан.
Луценко заявил, что имеющиеся материалы убеждают "в наличии грубых правонарушений господина Продана в должности исполняющего обязанности руководителя ГФС".