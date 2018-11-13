На момент звільнення Продан задекларував 7 квартир

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Колишній тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан перед звільненням задекларував дві квартири у Києві та Вінниці, а також гараж. Відповідні данні розміщені у його декларації через звільнення опублікованої в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.