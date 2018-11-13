На момент звільнення Продан задекларував 7 квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Колишній тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан перед звільненням задекларував дві квартири у Києві та Вінниці, а також гараж. Відповідні данні розміщені у його декларації через звільнення опублікованої в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Зокрема, М.Продан задекларував 2 власні квартири та гараж, а також 3 квартири та гараж дружини. Крім того, у декларації зазначені дві квартири його доньки.
Також, у декларації вказано, що він разом з дружиною володіють двома наручними годинниками з білого і жовтого золота та є каблучка із білого золота з діамантом.
Додамо, що згідно е-декларації, на правах оренди родина М.Продана, разом з ним, користуються автомобілями Mercedes-Benz GLE 350d (2017 рік), два Toyota Land-Cruiser 200 (2017 та 2008 року), Lexus LS600h (2017 рік). Крім того, Продан вніс до декларації автомобіль Toyota Camry (2015 року - інше право користування).
Серед доходів, які є у е-декларації, колишній тимчасово виконуючий обов’язки голови ДФС вказав 350 782 заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи, 875 тисяч дружини - дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.
Варто зазначити, що родина Проданів у 2018 році, на момент вказаний у декларації (8 вересня 2018 року) зберігала у готівці 824 тисячі гривень, 63 тисячі доларів та 27,8 тисяч євро.
На банківських рахунках Продана зберігалось 460 854 гривень, а у дружини – 329032 гривень та 192 тисяч (активи у дорогоцінних (банківських) металах).
Нагадаємо, у 2016 році М. Продан, перебуваючи на посадах у ДФС отримав 154504 грн. Його дружина від зайняття підприємницькою діяльність минулого року отримала більше 1,253 млн грн доходу, а також понад 43,4 тис. грн процентів.
Як повідомляв УНН, спеціальна антикорупційна прокуратура надіслала повістку колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану з вимогою з’явитися до слідчого.
Додамо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження, фігурантом якого є в.о. Державної фіскальної служби Мирослав Продан.
Луценко заявив, що наявні матеріали переконують “у наявності грубих правопорушень пана Продана на посаді виконуючого обов’язки керівника ДФС”.