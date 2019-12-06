На момент пожара в одесском колледже находилось 165 студентов

“На сегодняшний день нами уточнено списки лиц, которые должны были находиться в здании на момент пожара. Всего должно было быть 230 человек. На момент пожара в учебном корпусе по адресу ул. Троицкая, 25, должно было находиться 218 человек — это 11 групп, и дополнительно 12 человек были приглашены для дополнительных занятий. По уточненной информации, фактически находилось в здании 165 студентов”, — сказал Лончак.

По его словам, Департамент передал уточненные списки правоохранителям.

“Работаем над тем, чтобы возобновить учебный процесс с понедельника. Отрабатываем те группы и специальности, по которым должны дети учиться с понедельника и ищем помещения, в которых учебных заведений дети пойдут учиться”, — добавил он.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших стала студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.