На момент пожежі в одеському коледжі знаходилось 165 студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. За уточненою інформацією, на момент пожежі у приміщенні одеського коледжу знаходилось 165 студентів. Про це заявив директор Департаменту освіти та науки одеської ОДА Лончак Олександр під час координаційної наради у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні нами уточнено списки осіб, які повинні були знаходитись у будівлі на момент пожежі. Всього повинно було бути 230 осіб. На момент пожежі в навчальному корпусі за адресою вул. Троїцька, 25, повинно було знаходитись 218 осіб — це 11 груп, та додатково 12 осіб було запрошено для додаткових занять. За уточненою інформацією, фактично знаходилось в будівлі 165 студентів”, — сказав Лончак.
З його слів, Департамент передав уточнені списки правоохоронцям.
“Працюємо над тим, аби відновити навчальний процес з понеділка. Відпрацьовуємо ті групи та спеціальності, по яких повинні діти навчатись з понеділка та вишукуємо приміщення, до яких навчальних закладів діти підуть навчатись”, — додав він.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.