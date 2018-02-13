На МКС отправляют грузовой корабль "Прогресс"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. С космодрома "Байконур" происходит запуск грузового корабля "Прогресс-69", который с запасами отправят на Международную космическую станцию, передает УНН со ссылкой на NASA.
Сообщается, что корабль заполнен тремя тоннами продовольствия, топлива и материалами.
Российский грузовой корабль "Прогресс" планируется запустить для пополнения запасов Международной космической станции.
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Предыдущая попытка запуска, 11 февраля, было отменено незадолго до взлета .