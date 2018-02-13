На МКС відправляють вантажний корабель "Прогресс"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. З космодрому “Байконур” відбувається запуск вантажного корабля “Прогрес-69”, який із запасами відправиться на Міжнародну космічну станцію, передає УНН з посиланням на NASA.
Повідомляють, що корабель заповнений трьома тоннами продовольства, палива і матеріалами.
Російський вантажний корабель “Прогрес” планується запустити для поповнення запасів Міжнародної космічної станції.
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Попередня спроба запуску, 11 лютого, було скасовано незадовго до зльоту.