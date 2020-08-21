На таможенном посту "Тиса" обнаружили более 110 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Инспекторы Закарпатской таможни обнаружили в автобусе, который осуществляет нерегулярные перевозки в ЕС, более 110 кг янтаря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
“Инспекторы Закарпатской таможни обнаружили в автобусе, который осуществляет нерегулярные перевозки в ЕС, несколько мешков с камнями, по внешним признакам похожим на янтарь. Мешки были скрыты от таможенного контроля, ориентировочная вес камней свыше 110 кг”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас завершается полный таможенный досмотр автобуса, составляется протокол о нарушении таможенных правил.
Также окончательные вес и стоимость скрытого товара будут установлены позже.
Напомним, в Ровенской обнаружили цех для обработки янтаря и 200 кг незаконно добытого камня на сумму 2 млн гривен.