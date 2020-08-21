На митному посту “Тиса” виявили понад 110 кг бурштину

“Інспектори Закарпатської митниці виявили в автобусі, який здійснює нерегулярні перевезення в ЄС, декілька мішків з камінням, за зовнішніми ознаками схожим на бурштин. Мішки були приховані від митного контролю, орієнтовна вага каміння понад 110 кг”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі завершується повний митний огляд автобуса, складається протокол про порушення митних правил.

Також остаточні вага та вартість прихованого товару будуть встановлені згодом.

Нагадаємо, на Рівненщині виявили цех для обробки бурштину та 200 кг незаконно добутого каміння на суму 2 млн гривень.