На митинге под КГГА активисты обвинили Кличко в связях с Комарницким, Тищенко и Блиновым

"Сегодня "Стоп беспределу" и другие общественные организации и активисты вышли под КГГА на митинг против коррупционных схем "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого, нардепа Николая Тищенко и мужа его сестры Германа Блинова. У нас теперь нет никаких сомнений в связи с этими людьми и мэра Киева Виталия Кличко. Который уже после всех громких скандалов, уже после обысков у Комарницкого, Тищенко, его сестры и Блинова издал распоряжение о выделении еще почти 400 млн гривен на ООО "Эко-Строй-Трейд". Это прокладка Комарницкого и Тищенко, которой в их интересах руководит Блинов", - говорится в публикации.

Там напоминается, что, по информации журналистов, "Эко-Строй-Трейд" в последние годы получила из бюджета города 6 миллиардов гривен на достройку Подольского моста и еще более миллиарда гривен на строительство 1,8 км окружной.

"Поэтому здесь возникает логичный вопрос к мэру Кличко: в доле ли он с Комарницким, Тищенко и Блиновым, если продолжает выделять деньги на их компанию и покрывать их коррупционные схемы?" - отметили активисты.

Они выдвинули к мэру еще один вопрос: почему он до сих пор не уволил коррумпированных руководителей Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александра Свистунова, Юрия Тация и Александра Яструбенко?

"Эти люди открыто потворствуют незаконной застройки Комарницкого. Они выдают ему все разрешительные документы, градостроительные условия и ограничения на откровенно незаконные объекты, за что получают откаты. Эта коррупционная схема уже не раз освещалась в СМИ, но коррупционеры до сих пор не уволены с должностей в КГГА. Сколько еще это будет продолжаться? Почему Кличко не гонит этих подонков со своей администрации? Или это еще одно подтверждение того, что он просто в доле с ними и с Комарницким?" - задались вопросом в общественной организации.

Активисты требуют от Виталия Кличко объяснений относительно его участия в указанных коррупционных схемах.

"Мы, как и все общество Киева, уверены: то, что Кличко продолжает отдавать миллиарды из городского бюджета на "распил" фирмам Комарницкого, Тищенко и Блинова, наводит на самого мэра подозрение в тесных связях со "смотрящими" и строительной мафией столицы. Поэтому мы требуем от мэра публично прокомментировать данную ситуацию!" - резюмировали в "Стоп беспределу".