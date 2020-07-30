На митинге под КГГА активисты обвинили Кличко в связях с Комарницким, Тищенко и Блиновым

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 50886 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103139 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108077 просмотра

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4 марта, 13:46 • 135754 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111380 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132595 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102303 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102620 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104516 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102083 просмотра

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На митинге под КГГА активисты обвинили Кличко в связях с Комарницким, Тищенко и Блиновым

На митинге под КГГА активисты обвинили Кличко в связях с Комарницким, Тищенко и Блиновым

Киев  •  УНН

 • 18472 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Активисты вышли на митинг под здание КГГА с требованием пресечь коррупционные схемы "смотрящего" Денис Комарницкого, народного депутата Николая Тищенко и его свояка Германа Блинова. В связях с этими людьми и покрытии их схем они обвинили мэра Киева Виталия Кличко, говорится на странице ОО "Стоп беспределу" в Facebook, передает УНН.

"Сегодня "Стоп беспределу" и другие общественные организации и активисты вышли под КГГА на митинг против коррупционных схем "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого, нардепа Николая Тищенко и мужа его сестры Германа Блинова. У нас теперь нет никаких сомнений в связи с этими людьми и мэра Киева Виталия Кличко. Который уже после всех громких скандалов, уже после обысков у Комарницкого, Тищенко, его сестры и Блинова издал распоряжение о выделении еще почти 400 млн гривен на ООО "Эко-Строй-Трейд". Это прокладка Комарницкого и Тищенко, которой в их интересах руководит Блинов", - говорится в публикации.

Там напоминается, что, по информации журналистов, "Эко-Строй-Трейд" в последние годы получила из бюджета города 6 миллиардов гривен на достройку Подольского моста и еще более миллиарда гривен на строительство 1,8 км окружной.

"Поэтому здесь возникает логичный вопрос к мэру Кличко: в доле ли он с Комарницким, Тищенко и Блиновым, если продолжает выделять деньги на их компанию и покрывать их коррупционные схемы?" - отметили активисты.

Они выдвинули к мэру еще один вопрос: почему он до сих пор не уволил коррумпированных руководителей Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Александра Свистунова, Юрия Тация и Александра Яструбенко?

"Эти люди открыто потворствуют незаконной застройки Комарницкого. Они выдают ему все разрешительные документы, градостроительные условия и ограничения на откровенно незаконные объекты, за что получают откаты. Эта коррупционная схема уже не раз освещалась в СМИ, но коррупционеры до сих пор не уволены с должностей в КГГА. Сколько еще это будет продолжаться? Почему Кличко не гонит этих подонков со своей администрации? Или это еще одно подтверждение того, что он просто в доле с ними и с Комарницким?" - задались вопросом в общественной организации.

Активисты требуют от Виталия Кличко объяснений относительно его участия в указанных коррупционных схемах.

"Мы, как и все общество Киева, уверены: то, что Кличко продолжает отдавать миллиарды из городского бюджета на "распил" фирмам Комарницкого, Тищенко и Блинова, наводит на самого мэра подозрение в тесных связях со "смотрящими" и строительной мафией столицы. Поэтому мы требуем от мэра публично прокомментировать данную ситуацию!" - резюмировали в "Стоп беспределу".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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