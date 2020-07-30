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На мітингу під КМДА активісти звинуватили Кличка у зв’язках з Комарницьким, Тищенком та Бліновим

На мітингу під КМДА активісти звинуватили Кличка у зв’язках з Комарницьким, Тищенком та Бліновим

Київ • УНН

 • 18483 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Активісти вийшли на мітинг під будівлю КМДА з вимогою припинити корупційні схеми "смотрящего" Дениса Комарницького, народного депутата Миколи Тищенка та його свояка Германа Блінова. У зв’язках з цими людьми та покриванні їхніх схем вони звинуватили мера Києва Віталія Кличка, йдеться на сторінці ГО "Стоп свавіллю" у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні "Стоп свавіллю" та інші громадські організації і активісти вийшли під КМДА на мітинг проти корупційних схем "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького, нардепа Миколи Тищенка та чоловіка його сестри Германа Блінова. В нас тепер немає жодних сумнівів у зв’язку з цими людьми і мера Києва Віталія Кличка. Який вже після всіх гучних скандалів, вже після обшуків у Комарницького, Тищенка, його сестри та Блінова видав розпорядження про виділення ще майже 400 млн гривень на ООО "Еко-Буд-Трейд". Це прокладка Комарницького та Тищенка, якою в їхніх інтересах керує Блінов", - йдеться у публікації.

Там нагадується, що, за інформацією журналістів, "Еко-Буд-Трейд" в останні роки отримала з бюджету міста 6 мільярдів гривень на добудову Подільського мосту і ще понад мільярд гривень на будівництво 1,8 км окружної.

"Тож тут постає логічне питання до мера Кличка: чи він в долі з Комарницьким, Тищенком та Бліновим, якщо продовжує виділяти гроші на їхню компанію і покривати їхні корупційні схеми?" - зазначили активісти.

Вони висунули до мера ще одне питання: чому він досі не звільнив корумпованих керівників Департаменту містобудування і архітектури КМДА Олександра Свістунова, Юрія Тація та Олександра Яструбенка?

"Ці люди відкрито потурають незаконним забудовам Комарницького. Вони видають йому всі дозвільні документи, містобудівні умови і обмеження на відверто незаконні об’єкти, за що отримують відкати. Ця корупційна схема вже не раз висвітлювалася у ЗМІ, але корупціонерів досі не звільнено з посад у КМДА. Скільки ще це триватиме? Чому Кличко не жене цих покидьків зі своєї адміністрації? Чи це не ще одне підтвердження того, що він просто в долі з ними та з Комарницьким?" - вдалися в питання у громадській організації.

Активісти вимагають від Віталія Кличка пояснень стосовно його участі у зазначених корупційних схемах.

"Ми, як і вся громада Києва, впевнені: те, що Кличко продовжує віддавати мільярди з міського бюджету на "розпил" фірмам Комарницького, Тищенка та Блінова, наводить на самого мера підозру у тісних зв'язках зі "смотрящими" та будівельною мафією столиці. Тож ми вимагаємо від мера публічно прокоментувати дану ситуацію!" - резюмували у "Стоп свавілля".

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