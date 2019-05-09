На месте празднования 9 мая в Одессе обнаружили нетрезвых мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе с Аллеи славы, где сегодня проходили массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в полицию доставили трех нетрезвых мужчин. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"С Аллее Славы в полицию доставлены трое нетрезвых граждан, которые нарушали общественный порядок в местах проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
На нарушителей составили админпротоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.
Напомним, одесситку доставили в отдел полиции за ношение георгиевской ленты в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Также напомним, что по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.