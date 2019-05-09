На месте празднования 9 мая в Одессе обнаружили нетрезвых мужчин

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 62832 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91177 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101261 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103198 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126499 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112546 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144750 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130254 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На месте празднования 9 мая в Одессе обнаружили нетрезвых мужчин

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Одессе с Аллеи славы, где сегодня проходили массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в полицию доставили трех нетрезвых мужчин. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"С Аллее Славы в полицию доставлены трое нетрезвых граждан, которые нарушали общественный порядок в местах проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

На нарушителей составили админпротоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Напомним, одесситку доставили в отдел полиции за ношение георгиевской ленты в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также напомним, что по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.

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