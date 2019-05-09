На месте празднования 9 мая в Одессе обнаружили нетрезвых мужчин

"С Аллее Славы в полицию доставлены трое нетрезвых граждан, которые нарушали общественный порядок в местах проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

На нарушителей составили админпротоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Напомним, одесситку доставили в отдел полиции за ношение георгиевской ленты в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также напомним, что по состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала пять уголовных производств за нарушения в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.