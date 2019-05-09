На місці святкування 9 травня в Одесі виявили нетверезих чоловіків

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КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі з Алеї слави, де сьогодні проходили масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до поліції доставили трьох нетверезих чоловіків. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.

"З Алеї Слави до поліції доставлені троє нетверезих громадян, які порушували публічний порядок у місцях проведення масових заходів", - йдеться в повідомленні.

На порушників склали адмінпротоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Нагадаємо, одеситку доставили до відділу поліції через носіння георгіївської стрічки у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Також нагадаємо, що станом на 14:00 поліція зареєструвала п'ять кримінальних проваджень через порушення у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня.

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