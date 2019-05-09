На місці святкування 9 травня в Одесі виявили нетверезих чоловіків

КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі з Алеї слави, де сьогодні проходили масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до поліції доставили трьох нетверезих чоловіків. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.