На місці святкування 9 травня в Одесі виявили нетверезих чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Одесі з Алеї слави, де сьогодні проходили масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, до поліції доставили трьох нетверезих чоловіків. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"З Алеї Слави до поліції доставлені троє нетверезих громадян, які порушували публічний порядок у місцях проведення масових заходів", - йдеться в повідомленні.
На порушників склали адмінпротоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.
Нагадаємо, одеситку доставили до відділу поліції через носіння георгіївської стрічки у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Також нагадаємо, що станом на 14:00 поліція зареєструвала п'ять кримінальних проваджень через порушення у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня.