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На Николаевщине снова горит Андреевский лес: загорелось 20 гектаров

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня на территории Андреевского лесничества, что на Николаевщине, снова возник масштабный пожар. Горит 20 гектаров леса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

По состоянию на 15:00 ориентировочная площадь горения Андреевского лесного урочища составляет 20 гектаров.

В ГСЧС огонь охватил значительную площадь и распространился на лесные насаждения.

К ликвидации от ГСЧС пока задействовано 85 пожарных, 14 единиц техники. Также к тушению пожара задействованы лесники.

Мониторинг обстановки осуществляется с помощью квадрокоптеров с привлечением квадроцикла, отмечали в ГСЧС.

Добавим

Недавно на Николаевщине спасатели уже тушили пожар в Андреевском лесном урочище. Причина пожара устанавливается.

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