На Николаевщине снова горит Андреевский лес: загорелось 20 гектаров
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня на территории Андреевского лесничества, что на Николаевщине, снова возник масштабный пожар. Горит 20 гектаров леса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
По состоянию на 15:00 ориентировочная площадь горения Андреевского лесного урочища составляет 20 гектаров.
В ГСЧС огонь охватил значительную площадь и распространился на лесные насаждения.
К ликвидации от ГСЧС пока задействовано 85 пожарных, 14 единиц техники. Также к тушению пожара задействованы лесники.
Мониторинг обстановки осуществляется с помощью квадрокоптеров с привлечением квадроцикла, отмечали в ГСЧС.
Добавим
Недавно на Николаевщине спасатели уже тушили пожар в Андреевском лесном урочище. Причина пожара устанавливается.
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