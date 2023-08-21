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Через вибух на території науково-дослідного центру МВС у Києві загинуло 4 працівників, відкрито провадження - ДБР

Через вибух на території науково-дослідного центру МВС у Києві загинуло 4 працівників, відкрито провадження - ДБР

Київ • УНН

 • 1206714 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило у понеділок, що внаслідок вибуху на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України у Києві 19 серпня загинули четверо працівників, відкрито кримінальне провадження, пише УНН.

Цитата

"Працівники ДБР розпочали розслідування по факту вибуху на території Державного науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. Внаслідок події, яка сталася у Києві 19 серпня 2023 року на Великій Кільцевій, загинуло 4 працівники експертної установи", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомили у ДБР, встановлено, що трагедія сталася під час дослідження експертами на території установи вибухонебезпечного предмета. "У ході роботи обʼєкт дослідження здетонував. Загинуло 4 працівники центру, пошкоджено фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки", - сказано у повідомленні.

Працівники ДБР провели огляд місця події, призначили судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитали співробітників ДНДЕКЦ МВС України та інших свідків.

"Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 267 (порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України", - вказали у ДБР.

Нагадаємо

19 серпня детонація і пожежа сталася на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру на околиці Києва.

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