Из-за взрыва на территории научно-исследовательского центра МВД в Киеве погибли 4 сотрудника, открыто производство - ГБР

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"Сотрудники ГБР начали расследование по факту взрыва на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины. В результате происшествия, которое произошло в Киеве 19 августа 2023 года на Большой Кольцевой, погибли 4 сотрудника экспертного учреждения", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в ГБР, установлено, что трагедия произошла во время исследования экспертами на территории учреждения взрывоопасного предмета. "В ходе работы объект исследования сдетонировал. Погибли 4 сотрудника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома", - сказано в сообщении.

Сотрудники ГБР провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников ГНИЭКЦ МВД Украины и других свидетелей.

"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 267 (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины", - указали в ГБР.

Напомним

19 августа детонация и пожар произошла на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра на окраине Киева.