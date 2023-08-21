Из-за взрыва на территории научно-исследовательского центра МВД в Киеве погибли 4 сотрудника, открыто производство - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Государственное бюро расследований сообщило в понедельник, что в результате взрыва на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины в Киеве 19 августа погибли четверо сотрудников, открыто уголовное производство, пишет УНН.
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"Сотрудники ГБР начали расследование по факту взрыва на территории Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД Украины. В результате происшествия, которое произошло в Киеве 19 августа 2023 года на Большой Кольцевой, погибли 4 сотрудника экспертного учреждения", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщили в ГБР, установлено, что трагедия произошла во время исследования экспертами на территории учреждения взрывоопасного предмета. "В ходе работы объект исследования сдетонировал. Погибли 4 сотрудника центра, поврежден фасад главного здания, транспортные средства и близлежащие дома", - сказано в сообщении.
Сотрудники ГБР провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, допросили сотрудников ГНИЭКЦ МВД Украины и других свидетелей.
"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 267 (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины", - указали в ГБР.
Напомним
19 августа детонация и пожар произошла на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра на окраине Киева.