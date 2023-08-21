На Миколаївщині знову горить Андріївський ліс: загорілось 20 гектарів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні на території Андріївського лісництва, що на Миколаївщині, знову виникла масштабна пожежа. Горить 20 гектарів лісу. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України.
Деталі
Станом на 15:00 орієнтовна площа горіння Андріївського лісового урочища становить 20 гектарів.
У ДСНС вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження.
До ліквідації від ДСНС наразі задіяно 85 вогнеборців, 14 одиниць техніки. Також до гасіння пожежі задіяні лісники.
Моніторинг обстановки здійснюється за допомогою квадрокоптерів із залученням квадроцикла, зазначали в ДСНС.
Додамо
Непередні на Миколаївщині рятувальники вже гасили пожежу в Андріївському лісовому урочищі. Причина пожежі встановлюється.
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