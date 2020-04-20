В Николаевской области задержали преступников, которые в медмасках ограбили магазин ритуальных услуг

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38215 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82464 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102345 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128546 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129054 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172644 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121814 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 10:59 • 104933 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В субботу в полицию поступило сообщение от частного предпринимателя о том, что в помещение его магазина в пгт Казанка ворвались двое неизвестных мужчин в медицинских масках, привязали продавца к стулу и, завладев деньгами в сумме 120 000 гривен, скрылись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Казанковского отдела полиции.

На раскрытие преступления был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Принятым комплексом следственно-розыскных мероприятий правоохранители в течение суток установили личности нападавших и направление движения, в котором они исчезли после совершения преступления.

Злоумышленниками оказались 28-летний житель пгт Казанка и 29-летний житель Одессы. Оба имеют условные судимости за совершение имущественных преступлений.

Известно, что фигуранты готовились к совершению преступления. Узнав, что в магазине всегда находятся несколько сотрудников, они решили их устранить, сделав предприятию фиктивный заказ. Прибыв в магазин на автомобиле марки Toyota, мужчины дождались, когда работники покинут помещение, и тогда напали.

Завладев выручкой предприятия, нападавшие уехали, а вскоре их автомобиль был задержан оперативниками Казанковского отделения полиции недалеко от с. Новополтавка Новобугского района.

Оба мужчины пока задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. По согласованию с прокуратурой следственные сообщили им о подозрении в совершении преступления. В ближайшее время фигурантам будет избираться в суде мера пресечения.

Сейчас следствие продолжается. Полицейские устанавливают других причастных к совершению указанного уголовного преступления лиц, а также причастность подозреваемых к совершению других преступлений на территории региона.

Напомним, в Сумской области полицейские задержали магазинного вора на месте преступления.

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