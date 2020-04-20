В Николаевской области задержали преступников, которые в медмасках ограбили магазин ритуальных услуг

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В субботу в полицию поступило сообщение от частного предпринимателя о том, что в помещение его магазина в пгт Казанка ворвались двое неизвестных мужчин в медицинских масках, привязали продавца к стулу и, завладев деньгами в сумме 120 000 гривен, скрылись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.