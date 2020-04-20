На Миколаївщині затримали злочинців, які у медмасках пограбували магазин ритуальних послуг

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У суботу до поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що до приміщення його магазину у смт Казанка увірвались двоє невідомих чоловіків у медичних масках, прив’язали продавця до стільця та, заволодівши грошима в сумі 120 тисяч гривень, втекли. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та керівництво Казанківського відділу поліції.

На розкриття злочину був орієнтований весь особовий склад відділу поліції. Вжитим комплексом слідчо-розшукових заходів правоохоронці впродовж доби встановили особи нападників та напрямок руху, у якому вони зникли після вчинення злочину.

Зловмисниками виявились 28-річний мешканець смт Казанка та 29-річний мешканець м. Одеса. Обидва мають умовні судимості за вчинення майнових злочинів.

Відомо, що фігуранти готувались до вчинення злочину. Дізнавшись, що у магазині завжди перебувають декілька працівників, вони вирішили їх усунути, зробивши підприємству фіктивне замовлення. Прибувши до магазину на автомобілі марки Toyota, чоловіки дочекались, коли працівники залишать приміщення, і тоді здійснили напад.

Заволодівши виручкою підприємства, нападники поїхали, а невдовзі їхній автомобіль був затриманий оперативниками Казанківського відділення поліції неподалік від с. Новополтавка Новобузького району.

Обидва чоловіки наразі затримані у порядку ст. 208 КПК України. За погодженням з прокуратурою слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину. Найближчим часом фігурантам обиратиметься у суді запобіжний захід.

Наразі досудове слідство триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, а також причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів на території регіону.

Нагадаємо, на Сумщині поліцейські затримали магазинного крадія на місці злочину.

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