На Миколаївщині затримали злочинців, які у медмасках пограбували магазин ритуальних послуг

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У суботу до поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що до приміщення його магазину у смт Казанка увірвались двоє невідомих чоловіків у медичних масках, прив’язали продавця до стільця та, заволодівши грошима в сумі 120 тисяч гривень, втекли. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.