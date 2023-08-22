В Николаевской области потушили лесной пожар, длившийся более полусуток
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. На территории Андреевского лесничества в Николаевской области потушили лесной пожар, который длился со вчерашнего дня, сообщили во вторник в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 07:55 22 августа пожар на территории Андреевского лесничества ликвидирован", - говорится в сообщении.
Пожар возник вчера, 21 августа, около полудня.
По первоначальной информации площадь пожара составляла 20 га. После проведения мониторинга с помощью квадроцикла и аэроразведки квадрокоптером, установлено, что территория, охваченная огнем, больше. Также порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени.
"Совместными усилиями удалось остановить огонь на площади 40 га, из них 5 га верхового, 35 - низового. Сейчас подразделения Главного управления и лесничие продолжают проливать отдельные очаги тления, а также осуществляют мониторинг обстановки", - указали в ГСЧС.
Причина масштабного пожара устанавливается.
Напомним
21 августа в Николаевской области загорелся лес в Андреевском лесничестве.