В Николаевской области потушили лесной пожар, длившийся более полусуток

Детали

"По состоянию на 07:55 22 августа пожар на территории Андреевского лесничества ликвидирован", - говорится в сообщении.

Пожар возник вчера, 21 августа, около полудня.

По первоначальной информации площадь пожара составляла 20 га. После проведения мониторинга с помощью квадроцикла и аэроразведки квадрокоптером, установлено, что территория, охваченная огнем, больше. Также порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени.

"Совместными усилиями удалось остановить огонь на площади 40 га, из них 5 га верхового, 35 - низового. Сейчас подразделения Главного управления и лесничие продолжают проливать отдельные очаги тления, а также осуществляют мониторинг обстановки", - указали в ГСЧС.

Причина масштабного пожара устанавливается.

Напомним

21 августа в Николаевской области загорелся лес в Андреевском лесничестве.