На Миколаївщині загасили лісову пожежу, яка тривала більше ніж пів доби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На території Андріївського лісництва у Миколаївській області загасили лісову пожежу, яка тривала відучора, повідомили у вівторок у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
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"Станом на 07:55 22 серпня пожежу на території Андріївського лісництва ліквідовано", - ідеться у повідомленні.
Пожежа виникла вчора, 21 серпня, близько опівдня.
За початковою інформацією площа пожежі становила 20 га. Після проведення моніторингу за допомогою квадроцикла та аеророзвідки квадрокоптером, встановлено, що територія, яка охоплена вогнем, більша. Також поривчастий вітер сприяв швидкому розповсюдженню полум'я.
"Спільними зусиллями вдалося зупинити вогонь на площі 40 га, з них 5 га верхового, 35 - низового. Наразі підрозділи Головного управління та лісничі продовжують проливати окремі осередки тління, а також здійснюють моніторинг обстановки", - вказали в ДСНС.
Причина масштабної пожежі встановлюється.
Нагадаємо
21 серпня на Миколаївщині загорівся ліс в Андріївському лісництві.