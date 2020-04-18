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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 38170 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 82385 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102332 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129048 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172631 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103067 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Николаевской области зафиксировано 33 случая заболевания COVID-19, среди них беременная

В Николаевской области зафиксировано 33 случая заболевания COVID-19, среди них беременная

Киев  •  УНН

 • 18778 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на вечер 17 апреля в Николаевской области зафиксировано 33 случая заболевания COVID-19, среди заболевших ребенок и беременная. Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook заявил мэр города Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"Сегодня в Николаеве на утро было 4 случая заболевания коронавирус, вообще в Николаевской области был 31 случай. Из четырех случаев в Николаеве - одна девушка 6 лет, также оказался ее дедушка, одна женщина, которая работала медиком, и она с марта месяца была на больничном, и одна женщина, которая прибыла из-за рубежа, сегодня ее тесты показали, что она больна коронавирусом. В течение дня у нас появилось еще два человека - это врач, которая контактировала с девочкой, а также беременная девушка из Вознесенского района, ее доставляют в областную инфекционную больницу, а после родов ее перевезут в роддом", - отметил он.

Напомним, в Николаеве в больницу был госпитализирован 6-летний ребенок с пневмонией, затем у него подтвердилась коронавирусная болезнь COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН, всего в Украине на 9 часов 17 апреля зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 125 летальных. За прошедшие сутки зафиксирован 501 новый случай заболевания - рекордный суточный прирост.

Украинские Национальные Новости

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