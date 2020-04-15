У Миколаєві на COVID-19 захворіла 6-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Миколаєві до лікарні була госпіталізована 6-річна дитина з пневмонією, згодом у неї підтвердилася коронавірусна хвороба COVID-19. Про це у своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Сенкевич, інформує УНН.
"З 8 квітня всі лікарні Миколаєва перевіряють хворих з діагнозом "пневмонія" на коронавірус методом ПЛР. Вчора, 14 квітня, у дитячу лікарню поступила 6-річна дитина з діагнозом "пневмонія". Дівчинці було проведено тест на ПЛР і виявилося інфікування COVID-19. Стан - середньої тяжкості", - пише він.
Сенкевич зазначає, що госпіталізація дитини проходила за алгоритмом, наданим МОЗ. Дівчинка міститься в окремому боксі. На даний момент організовується направлення пацієнта в інфекційну лікарню.
За його словами, зараз визначається коло контактних осіб та проводяться всі протиепідеміологічні заходи.
Нагадаємо, станом на 9:00 15 квітня, на Миколаївщині зареєстровано 22 випадки захворювання на COVID-19, з них один випадок зафіксовано у Миколаєві, що є першим у місті.