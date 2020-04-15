У Миколаєві на COVID-19 захворіла 6-річна дитина

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Миколаєві до лікарні була госпіталізована 6-річна дитина з пневмонією, згодом у неї підтвердилася коронавірусна хвороба COVID-19. Про це у своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Олександр Сенкевич, інформує УНН.