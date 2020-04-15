У Миколаєві перший випадок COVID-19, загалом в області - 22

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 9:00 15 квітня на Миколаївщині зареєстровано 22 випадки захворювання на COVID-19, з них один випадок зафіксовано у Миколаєві, що є першим у місті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.