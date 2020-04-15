У Миколаєві перший випадок COVID-19, загалом в області - 22
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 9:00 15 квітня на Миколаївщині зареєстровано 22 випадки захворювання на COVID-19, з них один випадок зафіксовано у Миколаєві, що є першим у місті. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
“Станом на 09:00 15 квітня в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджених випадків COVID-19. Зареєстровано групове захворювання у Вознесенському районі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, жительки села Воронівка Вознесенського району. Згодом виявлено ще 16 позитивних результатів серед контактних осіб. Протиепідемічні заходи в осередку продовжуються.
Також виявлено 4 позитивних результати від хворих з діагнозами “Пневмонія” (2 — у місті Вознесенську, по 1 випадку — в місті Южноукраїнську та місті Миколаєві). Наразі проводиться епідеміологічне розслідування та визначення контактних осіб.
Повідомляється, що з 20:00 14 квітня до 8:00 квітня за медичною допомогою звернулися 5 пацієнтів з підозрою на COVID-19, з них 4 особи госпіталізовано до КНП “Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб”, одному призначене амбулаторне лікування.
За даними ОДА, всього з початку 2020 року в Миколаївській області зареєстровано/виявлено 166 осіб з підозрою щодо захворювання на COVID-19. Госпіталізовано за весь період 91 пацієнта, 75 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
Також вказано, що ведеться медико-санітарне спостереження за 1068 людьми.
Нагадаємо, на Миколаївщині станом на 9:00 14 квітня було зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19.
Як раніше повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Миколаївській області — 14 випадків.