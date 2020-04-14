На Миколаївщині вже 14 випадків COVID-19: низка хворих з однієї релігійної общини

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Миколаївщині станом на 9:00 14 квітня зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19, всі вони зафіксовані в одному районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.