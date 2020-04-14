На Миколаївщині вже 14 випадків COVID-19: низка хворих з однієї релігійної общини

ukru
16:58 • 540 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 51462 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 153116 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 157126 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 164686 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 176545 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 157991 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 183212 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 144301 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149806 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.8 м/с
56 %
759 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 113927 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105344 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 113537 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 65099 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 153077 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 153122 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 157131 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 164690 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 176546 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 157992 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 18368 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 65099 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 105344 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110264 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110478 перегляди
Актуальне
На Миколаївщині вже 14 випадків COVID-19: низка хворих з однієї релігійної общини

На Миколаївщині вже 14 випадків COVID-19: низка хворих з однієї релігійної общини

Київ • УНН

 • 15543 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Миколаївщині станом на 9:00 14 квітня зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19, всі вони зафіксовані в одному районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

“Станом на 9:00 14 квітня в Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19, всі вони зареєстровані у Вознесенському районі”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 14 квітня виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи проживають у селі Воронівка, 6 осіб з міста Вознесенська (4 із однієї родини) та 1 особа з села Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування, із раніше захворілими, за релігійною ознакою, додали в ОДА.

“З 20:00 13 квітня до 8:00 14 квітня за медичною допомогою звернулися 4 пацієнти з підозрою на COVID-19, з них 1 особу госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб“, іншим призначено амбулаторне лікування”, — додається у повідомленні.

Наразі в інфекційному стаціонарі - 17 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 2 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом “Короновірусна інфекція COVID-19”.

Ще 3 особи з виявлених контактних з лабораторно підтвердженим діагнозом “Короновірусна інфекція COVID-19” отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.

Повідомляється, що всього з початку 2020 за медичною допомогою звернулося 135 пацієнтів з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них 83 пацієнти госпіталізовано, 52 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 130 пацієнтів.

“На сьогодні 2 обстежені особи з позитивним результатом, 97 осіб мають негативний результат, 19 проб у роботі та 12 осіб в стадії обстеження”, — відзначається у повідомленні.

Також обстежено методом ПЛР 165 осіб за епідемічними показниками (з діагнозом “Пневмонія” будь-якої етіології, контактних осіб з підозрілими випадками та осіб, які прибули із-за кордону). З них 12 осіб з позитивним результатом.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Миколаївській області — 5 випадків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$233.49
Brent
$71.92
Bitcoin
$83,784.80
S&P 500
$5,663.74
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,046.09
Ethereum
$1,958.74