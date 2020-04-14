На Миколаївщині вже 14 випадків COVID-19: низка хворих з однієї релігійної общини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Миколаївщині станом на 9:00 14 квітня зафіксовано 14 випадків захворювання на COVID-19, всі вони зафіксовані в одному районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.
“Станом на 9:00 14 квітня в Миколаївській області зареєстровано 14 підтверджених випадків COVID-19, всі вони зареєстровані у Вознесенському районі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 14 квітня виявлено 9 нових випадків. З них 2 особи проживають у селі Воронівка, 6 осіб з міста Вознесенська (4 із однієї родини) та 1 особа з села Прибужани. Зазначені особи належать до тісного кола спілкування, із раніше захворілими, за релігійною ознакою, додали в ОДА.
“З 20:00 13 квітня до 8:00 14 квітня за медичною допомогою звернулися 4 пацієнти з підозрою на COVID-19, з них 1 особу госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб“, іншим призначено амбулаторне лікування”, — додається у повідомленні.
Наразі в інфекційному стаціонарі - 17 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та 2 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом “Короновірусна інфекція COVID-19”.
Ще 3 особи з виявлених контактних з лабораторно підтвердженим діагнозом “Короновірусна інфекція COVID-19” отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції.
Повідомляється, що всього з початку 2020 за медичною допомогою звернулося 135 пацієнтів з підозрою щодо захворювання на COVID-19, з них 83 пацієнти госпіталізовано, 52 особам призначено амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
Лабораторно обстежено на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 130 пацієнтів.
“На сьогодні 2 обстежені особи з позитивним результатом, 97 осіб мають негативний результат, 19 проб у роботі та 12 осіб в стадії обстеження”, — відзначається у повідомленні.
Також обстежено методом ПЛР 165 осіб за епідемічними показниками (з діагнозом “Пневмонія” будь-якої етіології, контактних осіб з підозрілими випадками та осіб, які прибули із-за кордону). З них 12 осіб з позитивним результатом.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Миколаївській області — 5 випадків.