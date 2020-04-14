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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Николаевской области уже 14 случаев COVID-19: ряд больных с одной религиозной общины

В Николаевской области уже 14 случаев COVID-19: ряд больных с одной религиозной общины

Киев  •  УНН

 • 15531 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Николаевской области по состоянию на 9:00 14 апреля зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19, все они зафиксированы в одном районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"По состоянию на 9:00 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев COVID-19, все они зарегистрированы в Вознесенском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 апреля выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека проживают в селе Вороновка, 6 человек из города Вознесенска (4 из одной семьи) и 1 из села Прибужаны. Указанные лица относятся к тесному кругу общения, с ранее заболевшими, по религиозному признаку, добавили в ОГА.

"С 20:00 13 апреля по 8:00 14 апреля за медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из них 1 человек госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", другим назначено амбулаторное лечение", - добавляется в сообщении.

На данный момент в инфекционном стационаре - 17 пациентов с подозрением на COVID-19 и 2 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19".

Еще 3 человека из обнаруженных контактных с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19" получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Сообщается, что всего с начала 2020 года за медицинской помощью обратилось 135 пациентов с подозрением на заболевание COVID-19, из них 83 пациента госпитализированы, 52 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 130 пациентов.

"На сегодня 2 обследованных лица с положительным результатом, 97 человек имеют отрицательный результат, 19 проб в работе и 12 в стадии обследования", - отмечается в сообщении.

Также обследовано методом ПЦР 165 человек по эпидемическим показаниям (с диагнозом "пневмония" любой этиологии, контактных лиц с подозрительными случаями и лиц, прибывших из-за границы). Из них 12 человек с положительным результатом.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Николаевской области - 5 случаев.

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