В Николаеве первый случай COVID-19, всего в области - 22

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 случая заболевания COVID-19, из них один случай зафиксирован в Николаеве, который является первым в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.