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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44739 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Николаеве первый случай COVID-19, всего в области - 22

В Николаеве первый случай COVID-19, всего в области - 22

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 случая заболевания COVID-19, из них один случай зафиксирован в Николаеве, который является первым в городе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"По состоянию на 9:00 15 апреля в Николаевской области зарегистрировано 22 подтвержденных случая COVID-19. Зарегистрировано групповое заболевание в Вознесенском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первыми заболели 2 женщины пенсионного возраста, жительницы села Вороновка Вознесенского района. Впоследствии обнаружено еще 16 положительных результатов среди контактных лиц. Противоэпидемические мероприятия в очаге продолжаются.

Также выявлено 4 положительных результата от больных с диагнозом "пневмония" (2 - в городе Вознесенске, по 1 случаю - в городе Южноукраинске и городе Николаеве). В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.

Сообщается, что с 20:00 14 апреля до 8:00 апреля за медицинской помощью обратились 5 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 4 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", одному назначено амбулаторное лечение.

По данным ОГА, всего с начала 2020 года в Николаевской области зарегистрировано/выявлено 166 человек с подозрением на заболевание COVID-19. Госпитализировано за весь период 91 пациента, 75 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Также указано, что ведется медико-санитарное наблюдение за 1068 людьми.

Напомним, в Николаевской области по состоянию на 9:00 14 апреля было зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19.

Как ранее сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Николаевской области - 14 случаев.

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