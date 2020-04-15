В Николаеве на COVID-19 заболел 6-летний ребенок

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Николаеве в больницу был госпитализирован 6-летний ребенок с пневмонией, затем в нее подтвердилась коронавирусная болезнь COVID-19. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.