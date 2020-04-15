В Николаеве на COVID-19 заболел 6-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Николаеве в больницу был госпитализирован 6-летний ребенок с пневмонией, затем в нее подтвердилась коронавирусная болезнь COVID-19. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич, информирует УНН.
"С 8 апреля все больницы Николаева проверяют больных с диагнозом "пневмония" на коронавирус методом ПЦР. Вчера, 14 апреля, в детскую больницу поступил 6-летний ребенок с диагнозом "пневмония". Девочке был проведен тест на ПЦР и оказалось инфицирование COVID-19. Состояние - средней тяжести", - пишет он.
Сенкевич отмечает, что госпитализация ребенка проходила по алгоритму, предоставленному Минздравом. Девочка находится в отдельном боксе. На данный момент организуется направление пациента в инфекционную больницу.
По его словам, сейчас определяется круг контактных лиц и проводятся все противоэпидемические мероприятия.
Напомним, по состоянию на 9:00 15 апреля, в Николаевской области зарегистрировано 22 случая заболевания COVID-19, из них один случай зафиксирован в Николаеве, который является первым в городе.