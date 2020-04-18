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На Миколаївщині зафіксовано 33 випадки захворювання на COVID-19, серед них вагітна

На Миколаївщині зафіксовано 33 випадки захворювання на COVID-19, серед них вагітна

Київ • УНН

 • 18781 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Станом на вечір 17 квітня на Миколаївщині зафіксовано 33 випадки захворювання на COVID-19, серед захворівших дитина та вагітна. Про це у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook заявив мер міста Миколаєва Олександр Сенкевич, передає УНН.

"Сьогодні у Миколаєві на ранок було 4 випадки захворювання на коронавірус, взагалі у Миколаївській області був 31 випадок. З чотирьох випадків у Миколаєві - одна дівчина 6 років, також виявився її дідусь, одна жінка, яка працювала медиком, і вона з березня місяця була на лікарняному, і одна жінка, яка прибула з-за кордону, сьогодні її тести показали, що вона хвора на коронавірус. Протягом дня у нас з’явилося ще дві людини – це лікар, яка контактувала з дівчинкою, а також вагітна дівчина з Вознесенського району, її доправляють до обласної інфекційної лікарні, а після родів її перевезуть до пологового будинку", - зазначив він.

Нагадаємо, у Миколаєві до лікарні була госпіталізована 6-річна дитина з пневмонією, згодом у неї підтвердилася коронавірусна хвороба COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, всього в Україні на 9 годину 17 квітня зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 125 летальні. За добу, що минула, зафіксовано 501 новий випадок захворювання — рекордний добовий приріст.

Українські Національні Новини

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