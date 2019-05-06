В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Город Первомайск, что в Николаевской области, остался без воды из-за долгов. Потребители задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.
"Задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн грн. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - говорится в сообщении.
В связи с этим, по информации городского совета, сегодня водоканал отключен от электроэнергии.
"Город остался без воды", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время с целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.
Напомним, из-за долгов население Ровно отключили от горячей воды.