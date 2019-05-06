На Миколаївщині ціле місто лишилось без води через борги

КИЇВ. 6 травня. УНН. Місто Первомайськ, що у Миколаївській області, залишилось без води через борги. Споживачі заборгували водоканалу за послуги, а той, в свою чергу, не зміг розрахуватись за спожиту електроенергію, передає УНН із посиланням на прес-службу міської ради.