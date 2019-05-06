На Миколаївщині ціле місто лишилось без води через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Місто Первомайськ, що у Миколаївській області, залишилось без води через борги. Споживачі заборгували водоканалу за послуги, а той, в свою чергу, не зміг розрахуватись за спожиту електроенергію, передає УНН із посиланням на прес-службу міської ради.
“Заборгованість населення на 01.05.2019 року становить більше 7 млн. грн. В свою чергу КП „Первомайський міський водоканал“ через нестачу коштів має заборгованість перед постачальними організаціями за спожиту електроенергію”, — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим, за інформацією міської ради, сьогодні водоканал відключено від електроенергії.
"Місто залишилось без води", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, на даний час з метою відновлення водопостачання тривають перемовини між керівництвом міста, КП “Первомайський міський водоканал” та постачальником електроенергії.
Нагадаємо, через борги населення Рівного відключили від гарячої води.